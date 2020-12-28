«المشري» لـ«السفير الأمريكي»: ندعم الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات لإنهاء حالة الانقسام

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن رئيس المجلس الاستشاري «خالد المشري»، قد أجرى اتصالا، اليوم الإثنين، بالسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” عبر تقنية الزوم، ناقش الطرفان خلاله التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على حد زعمها.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الطرفين، ناقشا خلال اللقاء حرصَهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام، على حد تعبيرهم.

ولفت وسائل الإعلام- نقلا عن بيان صادر عن المجلس الاستشاري للدولة- إلى السفير الأمريكي أكد أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها، وعلى حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، على حد ادعائهم.