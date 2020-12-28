حملة تعقيم وتطهير لعدة مدارس في القبة

نظمت إدارة الخدمات الصحية ومركز الرصد الأولي في القبة، بالتنسيق مع مراقبة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة، حملة تعقيم وتطهير لعدة مدارس في المدينة، شملت تعقيم المباني والفصول الدراسية والممرات.

وأوضحت الإدارة، أن الحملة تأتي استشعاراً بالمسؤولية التضامنية حيال آلية التعايش مع الوباء، وتوفير الضوابط والشروط للوقاية من جائحة كورونا لاسيما التعقيم، ونشر ثقافة التعامل مع الجائحة داخل الأوساط الطلابية.

ولفتت الإدارة، إلى أن الحملة تتزامن مع بداية الدراسة في بعض مدارس بلدية القبة، وتعكس التعاون والجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه، أكد مدير مركز الرصد والاستجابة السريعة بن جلول علي ارحومة، أن هذه الحملات ستتواصل بكافة المدارس بعد التنسيق مع إدارات المدارس بشأن توفير مواد التعقيم، موضحاً أن الحملة صاحبها التأكيد على تطبيق شروط الحماية والتباعد الجسدي بين الطلبة والمعلمين.

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