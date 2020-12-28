نادية عمران: البعثة الأممية شكلت لجنة الــ 75 دون أساس واضح

أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، أن البعثة الأممية تسعى لأمر غير واضح، مشيرةً إلى أن البعثة تمارس أجندة محددة و من ضمنها لجنة الـ 75 غير المعروف أساسها.

ولفتت عمران، إلى أن كل الأعضاء الموجودين في الحوار لا يملكون الخبرة ولا الحنكة بالإضافة لوجود أشخاص غير معروف خلفياتهم.

وقالت عمران، إنه من ضمن مهام اللجنة القانونية القيام بمتابعة الحوار والمناقشات بين مجلس النواب و ما يسمى بمجلس الدولة و تقديم التوصيات لغرض المساعدة و تقديم مقترحات القاعدة الدستورية ، وعندها اختصاصين قانونيين يهتمون باختيار السلطة التنفيذية وآلية اختيار القاعدة الدستورية، وفي حال لم تفلح الأجسام المعنية فإن الاختصاصات ستؤول للجنة الحوار، ولجنة حوار مشكلة بهذه الطريقة كيف تمنح اختصاصات دستورية وتشريعية وقانونية بهذه القوة.

ولفتت عمران، إلى أنه قبل ظهور الدستور، غيرت البعثة مسارها، وقد كان من واجبها الضغط تجاه الاستفتاء لو كانت نواياها سليمة أما الآن لماذا تبحث عن حلول بديلة؟، موضحة أنه في الفترة الماضية حاولت الاتصال بأعضاء السلطة القضائية لتولي الأمور القانونية فيما يتعلق بالمسار القانوني ولكنها جوبهت بمعارضة من أعضاء السلطة القانونية و هذا ينبئ أن هناك نوايا مبيته وغير واضحة.

كما اعتبرت عمران، أنه من الصعب التئام مجلس النواب، محذرةً من مخاطر الدخول في مرحلة انتقالية دون تأطيرها والشروع بالانتخابات دون وجود قاعدة محددة.

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