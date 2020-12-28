هارب ويتنقل بهوية متوفي في قبضة الشُرطة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الإثنين، القبض على مسجل خطر هارب من حكم قضائي بالسجن لأربع سنوات.
وأشارت المديرية، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذا الشخص متهم في عديد من القضايا الجنائية المختلفة وخاصة تلك التي ترتبط بشكل مُباشر بوقائع التزوير».
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ونوهت إلى «بلاغ من مصلحة الأحوال المدنية عن واقعة انتحال هذا الشخص لأوراق هوية رجل متوفي منذ عدة سنوات، مشيرة إلى نصب الكمين من قبل رجال مركز شرطة بوعطني للمتهم بعد استكمال التحريات واقتياده للمركز لاستكمال الاستدلال معه، واحالته للنيابة ومنها للسجن.
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