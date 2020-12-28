فرنسا: لا حل عسكريا في ليبيا

دعت فرنسا الاطراف في ليبيا إلى “الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية”، وإلى “تركيز الجهود” على إيجاد حل سياسي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين (28 ديسمبر/ كانون الأول 2020) قوله إنه “لا حل عسكريا في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، كما واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة”.

وتابع المتحدث الفرنسي حسب وكالة الأنباء الفرنسية قائلا: “ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة”.