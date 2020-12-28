“الوطنية لحقوق الإنسان” تستعرض مع “الصور” حالة حقوق الإنسان في ليبيا

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن ممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية، التقوا مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون فيما بين مكتب النائب العام والمؤسسات الحقوقية.

وأضافت اللجنة، أن اللقاء تناول أيضا استعراض حالة حقوق الانسان في ليبيا، وسبل تعزيزها والرفع من مستواها، بالإضافة إلى إيجاد إلية عمل لتعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز ضمان حماية وصون حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة.

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