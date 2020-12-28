البعثة الأممية تناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا24

ناقشت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإثنين – ضمن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي – القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

واستضاف اللقاء الثاني للجنة القانونية التابعة للملتقى عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

واستعرض السايح إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 2021/12/24 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.