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البعثة الأممية تناقش القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

ناقشت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإثنين – ضمن أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي – القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات.

واستضاف اللقاء الثاني للجنة القانونية التابعة للملتقى عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

واستعرض السايح إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجراؤه في 2021/12/24 بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر في الفترة المقبلة.

الوسوم

#الأمم_المتحدة إجراء_الانتخابات القواعد_التشريعية ستيفاني_ويليامز

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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