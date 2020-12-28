الأمين: تحديد دولة أخرى لخطوط حمراء داخل ليبيا إهانة

قال السفير الليبي السابق لدى مالطا الحبيب الأمين، الحبيب الأمين، إن الزيارة التي أجراها الوفد المصري إلى ليبيا، تأتي في إطار استجلاب دعم مصري وتثبيت خطوط حمراء وفي الزيارات التي يقوم بها بعض الساسة الليبيين للحصول على مسوغات لإرضاء إقليمي للجيران الذي يتم على حساب القضية المركزية للمسألة الليبية.

ولفت الأمين، إلى أن القضية المركزية للمسألة الليبية لا ينبغي أن تمر عبر إرضاء الخارج دون تحقيق شرعية ومشروعية حقيقية لمنظومة حاكمة في ليبيا لديها سياسة خارجية معلنة ومعروف ذات ثوابت واحترام للسيادة، معتبراً أن هذه الزيارات تأخذ شكل السمسرة سياسياً أو الوصاية، وفق تعبيره.

ووصف الأمين، تحديد خطوط حمراء في ليبيا من قبل مصر بـ”الإهانة”، معبراً عن رفضه وضع رئيس دولة أخرى خط أحمر في ليبيا، لافتاً إلى أنه عندما انتهت الحرب اتجه الجميع لعدة مسارات للغنائم والمحاصصة السياسية وأصبح المشهد السياسي فاشل.

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