باريس تدعو إلى «عدم استئناف» الأعمال العدائية في ليبيا

دعت فرنسا، أمس، المشير خليفة حفتر إلى «تركيز الجهود» على إيجاد حل سياسي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنه «لا حل عسكرياً في ليبيا. الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي يلحظ خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة».

وأضاف المتحدث الفرنسي: «ندعو كل الأطراف الليبيين إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية، وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفق مقررات (المنتدى السياسي الليبي) تحت إشراف الأمم المتحدة».

وكان المشير حفتر قد دعا في خطاب ألقاه الخميس الماضي في الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا، قواته إلى «طرد المحتل» التركي. فيما حذّرت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، بأنها سترد على أي هجوم على قواتها في ليبيا.

وفرنسا؛ التي انخرطت خلال السنوات الأخيرة بشكل متزايد في البحث عن حل سياسي في ليبيا، متهمة بدعم حفتر في النزاع، وهو ما تنفيه باريس.