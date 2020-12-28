الجائحة والمبعوثون… عندما «يتحور» دور الوسيط الأممي إلى «مفاوض»

يؤمن مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لدى اليمن، بأن اللقاءات المباشرة وكيمياء لغة الجسد يحدثان نتائج أكبر من تلك التي تعقد عبر الاتصال المرئي. ويقول غريفيث، في مقابلة بثها مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي بودكاست «مستيقظ طوال الليل» الذي ينتجه «استديو الوسطاء» التابع لمركز الحوار الإنساني في سويسرا: «إن المشكلة التي نواجهها الآن هي أنه بسبب الإغلاق وبسبب الفيروس، أصبح التفاوض يتم عن بعد»، مضيفاً: «نفتقد الكيمياء البشرية الأساسية؛ ذلك التعاطف الذي نتحدث عنه»، ويعلل المبعوث الأممي إلى اليمن ذلك بالقول: «لأنه يخلق الاتصال بين الأطراف».

ومن خلال اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع مكاتب بعثات أممية وموظفين أمميين مرتبطة أعمالهم بالعمل الأممي في نيويورك، وفي مواقع ميدانية أخرى، فإن تداعيات جائحة «كوفيد-19» زادت من عراقيل عمل المبعوثين والممثلين الأمميين الذين يصفون مهام من دون الفيروس في أفضل أحوالها بأنها «طريق ليست مفروشة بالورد»، بيد أن اختراقات طفيفة ونجاحات كانت أحياناً غير مسبوقة في ملفات الوسطاء استطاعت التنفس والتغلب على القيود.

تأثر مباشر

«النتيجة أننا أصبحنا نحن المفاوض، لأننا نتفاوض مع كل طرف، ونعيد الحل من طرف ونضعه أمام الآخر»، يتابع غريفيث في المقابلة ذاتها التي نشر موقعه الإلكتروني مقتطفات منها باللغة العربية: «يقول لنا ذاك الطرف: حسناً، أنا لا أحب ما قدمته لي. وأنا أقول: حسناً، لست أنا؛ إنه الطرف الآخر… يجب على الأطراف أن تدرك أنني لست المشكلة؛ يجب أن تدرك الأطراف أن عليهم التحدث بعضهم مع بعض».

وإلى ليبيا، وبسؤاله عن تحديات العمل وسط انتشار الفيروس، يرى جان العلم، وهو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن التأثير «بكل تأكيد كان مباشراً على عمل الأمم المتحدة، خصوصاً في بلد مثل ليبيا، حيث وصل عدد الحالات النشطة -حسب آخر إحصاء رسمي- إلى 27949 حالة، في ظل قطاع صحي يعاني بشكل كبير».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لكن ذلك لم يثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة هذه الجائحة».

ويتذكر العلم الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس بالقول: «اقتصرت على الاتصالات الهاتفية والمراسلات»، بعدما قال إن «محادثات السلام تأثرت بشكل مباشر… ولكن سرعان ما لجأت البعثة إلى التواصل بشكل أكثر تنظيماً عبر منصات الاتصال المرئي والاتصال الجماعي بواسطة الإنترنت».

ومن ناحيته، يرى مسؤول أممي فضل حجب اسمه أن «المخاطرة الصحية أثرت على العمل الميداني الأممي، خصوصاً في مناطق النزاعات التي لا تتمتع عادة بكوادر واستعدادات صحية كافية»، متابعاً: «هناك رغبتان كان لا بد من التوفيق بينهما: الأولى استمرار تطبيق ولاية كل بعثة وأداء عملها، والثانية المخاطرة الصحية». وزاد: «في الأوضاع العادية، كان من الممكن تجاوز ذلك، لكن في ظل الجائحة كان ذلك أحد الصعوبات، لا سيما التنقل أو الخدمات الصحية الأساسية؛ خلق هذا تحدياً لدى القيادات في الأمم المتحدة، فهم يريدون تنفيذ العمل، وفي الوقت نفسه يريدون الحفاظ على سلامة موظفيهم؛ إنها حالة غريبة غير مسبوقة. وكانت هناك (مدارس) في طريقة التنفيذ التي لم تكن موحدة على نطاق الأمم المتحدة».

جمعية عامة «باهتة»

«كنت في نيويورك خلال الفترة الماضية»، يقول موظف أممي كبير فضل عدم ذكر اسمه، مضيفاً: «لقد تأثر العمل بشكل ملحوظ، فهو يعتمد بشكل واسع على الاجتماعات المباشرة».

ويستدل الموظف الأممي باجتماعات الجمعية العامة، إذ يقول: «ما يحدث على هامش الجمعية العامة يكون أحياناً أكثر أهمية، وهو جزء مهم من الجهد الدبلوماسي، أو فرصة أكبر للحصول على نتائج أفضل من الاجتماعات الرسمية. وأغلب هذه التفاعلات له تأثير حتى إن لم يكن رسمياً، فإن أثره لا يستهان به على عمل الأمم المتحدة بشكل عام… التفاعلات المباشرة وفرص التواصل تأثرت بشكل سلبي هذا العام، سواء في نطاق الاجتماعات الثنائية على الهامش أو المناسبات التي تنظمها دول ومنظمات وجهات فاعلة».

«النصف الممتلئ»

لطالما يستشهد المتفائلون بمثل «انظر إلى النصف الممتلئ من الكوب»، ومن هذا المنطلق سجلت فترة الجائحة بعض الاختراقات والنجاحات التي وإن كانت طفيفة، فإنها غير مسبوقة أحياناً، مثل أكبر صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والتقدم السياسي الملحوظ في ليبيا، إلى جانب المشاركة الواسعة التي لم تكن متاحة سابقاً في مشاركات اجتماعات مجلس حقوق الإنسان هذا العام.

«رغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البرتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي»، يقول جان العلم، مضيفاً أن «الممثلة الخاصة بالإنابة (ستيفاني ويليامز) ترأست مختلف الاجتماعات المباشرة عبر الاتصال المرئي، وزارت عدداً من العواصم الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي، في سبيل حشد الدعم اللازم لإنهاء الحرب في ليبيا، والأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد». وأبرز اللقاءات الليبية المباشرة كان في جنيف للجنة العسكرية المشتركة «5+ 5»، وهو الذي أفضى إلى توقيع وقف لإطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وكذلك اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس التي نتج عنها خريطة طريق سياسية لمرحلة ما قبل الانتخابات، وأيضاً تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، طبقاً لجان العلم.

ويرى المتحدث باسم البعثة الأممية في ليبيا أنه «رغم التحديات الفنية والتقنية للاجتماعات عبر الاتصال المرئي التي تتعلق بجودة الاتصال، يواصل الملتقى (السياسي) أعماله عبر الاتصال المرئي منذ انتهاء الجولة الأولى المباشرة في تونس منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وينطبق الأمر ذاته على بقية المسارات الرئيسية والمسارات الموازية».

وفي اليمن، نجحت وساطة غريفيث، ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في التوصل إلى اتفاق واسع لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وذلك بعد اجتماعات للطرفين في سبتمبر (أيلول) الماضي، أدت في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) إلى إطلاق سراح ما يربو على ألف أسير من الطرفين، من ضمنهم أسرى سعوديون وسودانيون.

ويلتقط موظف أممي يعمل ميدانياً في منطقة الشرق الأوسط -فضل عدم نشر اسمه- إحدى إيجابيات فكرة العمل عن بعد، ويقول: «ما حصل في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي عقدت بالاتصال المرئي كان جيداً، إذ شهدت مشاركة صحافيين ربما لم تكن لديهم فرصة للمشاركة في الأوضاع العادية بهذا الحدث، وهذا ينطبق على أحداث أخرى في منظمات أممية أخرى، فهناك مثلاً عوامل التكاليف المادية والتسجيل والفيزا، وغيرها من الأمور الصعبة والإجراءات اللوجيستية الكثيرة التي قلت، وسهلها الاتصال المرئي».