مديرية أمن ربيانة تسيّر دوريات للبحث عن قاضي محكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي وعائلته

ربيانة 28 ديسمبر 2020 (وال)- أصدر مدير أمن ربيانة المكلف مقدم عبد المنعم التواتي، تعليماته بتسيير دوريات مكثفة للبحث عن قاضي محكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي وعائلته بعد فقدان الاتصال بذويه في 25 من ديسمبر الحالي.

وأكد مدير أمن ربيانة – في كتاب – موجه إلى معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، أن المديرية تتابع حادث فقدان قاضي محكمة جالو الابتدائية الأستاذ مصطفى عيسى لندي، وأنه تم تسيير دوريات بإمرة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية وأنه لا يزال البحث والتحري جاري عن المفقود.

وكان قاضي محكمة جالو الجزئية الأستاذ مصطفى عيسى لندي وعائلته فقد الاتصال بذويه، في 25 من شهر الحالي وهو في طريقه إلى مدينة جالو قادما من الكفرة.

وقالت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية – في بيان – “بيان أعضاء الهيئات القضائية بجالو أوجلة أجخرة؛ بشأن واقعة فقدان الاتصال بالقاضي الأستاذ مصطفى عيسى لندي، حيث تابع الأعضاء بحزن وقلق واقعة فقدان الاتصال بزميلهم الذي غادر مدينة الكفرة فجر يوم الجمعة 2020.12.25 قاصدًا مقر عمله وإقامته بمدينة جالو رفقة أسرته، إلا أنه لم يصل بعد إلى وجهته المقصودة، حيث فقد الاتصال به وهواتفه مقفلة حتى هذا التوقيت، ولم تتوفر أي معلومات عنه، وندعو أهل الخير والنخوة ببذل الجهود الحثيثة في البحث عنه ليعود وأسرته إلى بيته بأمن وسلام”. (وال- ربيانة) ر ت

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