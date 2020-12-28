في تحدٍ لاتفاق جينيف .. الدفاع التركية تنشر صورًا قالت إنها تدريب السفن التطبيقية لخفر السواحل في غرب ليبيا

طرابلس 29 ديسمبر 2020 (وال)- في تحدٍ صارخ لاتفاق جينيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا، نشرت وزارة الدفاع التركية صورًا قالت إنها لتدريب السفن التطبيقية لخفر السواحل، وتدريب الدفاع تحت الماء في غرب ليبيا.

وزعمت وزارة الدفاع التركية – عبر موقعها الرسمي في تويتر- إن الصور هي لتدريب مليشيات السراج تحت الماء، وتدريب السفن التطبيقية لمليشيات السراج، بحسب زعمها، مدعية إنها تأتي ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين حكومة الوفاق غير الدستورية، وحكومة أردوغان. (وال- طرابلس) ر ت

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