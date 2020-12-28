البكوش: تواصل الوفد المصري مع الوفاق مستمر منذ 2016

قال المستشار السابق في ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس يمكن اعتبارها حدث جديد، لكن تواصلهم مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، والأطراف المساندة لها، مستمر منذ عام 2016 حيث كانت على مستوى ما يسمى بمجلس الدولة الاستشاري وحكومة الوفاق غير المعتمدة، وأطراف أخرى من مجلس النواب.

وأضاف البكوش أن الظروف أصبحت مهيئة للتواصل المباشر بين البلدين، لأن الظروف الدولية تحتم على مصر إعادة ترتيب أوراقها بالنسبة لليبيا.

ولفت البكوش، إلى أن مصر جارة ليبيا، وإن لم تكن هناك علاقات صداقة، على الأقل يتم بناء علاقات طبيعية وتحييد الموقف المصري من حفتر.

وشدد البكوش على أن مصر محتاجة لليبيا لترتيب أوراقها، كما أن ليبيا تحتاج لسحب الورقة من حفتر وتطبيع العلاقات مع مصر.

وذكر أنه يجب العمل بحذر على إعادة العلاقات بين مصر وليبيا إلى طبيعتها، لافتا إلى أن هناك فرق بين تركيا ومصر، مشيرا إلى أنه عندما هاجم حفتر طرابلس، رفضت القاهرة دعوة ليبيا لعقد اجتماع في الجامعة العربية.

وتابع أن مصر تحتاج لتحسين العلاقات مع حكومة الوفاق غير المعتمدة، لافتا إلى أن ما يحدث في ليبيا يؤثر على مصر، لذلك القيادة المصرية أصبحت تعي بأن المصالح المصرية تختلف عن غيرها من الدول، وعلى هذا الاساس عليها أن تتصرف بحذر مع حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب.

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