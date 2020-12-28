“عمل الوفاق” تبحث تفعيل دور النقابات

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين” -الإثنين-مع مجموعة من أعضاء الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، توحيد الاتحادات العمالية وتفعيل دور النقابات العمالية.

جاءت النقاشات ضمن الاجتماع الذي انعقد داخل مقر نقابة المعلمين في مدينة طرابلس وتمحور حول ملفات مهمة عدة خاصة بآليات عمل الإتحاد الوطني لعمال ليبيا من حيث عدد النقابات المنطوية تحت مظلة الاتحاد، فيما أثنى المجتمعون على دور الوزارة العمل مع الاتحاد الوطني في حلحلة المشاكل والعقبات التي تواجه مكونات الاتحاد الوطني لعمال ليبيا .

حضر المناقشات مدير مكتب الاعلام والتواصل بالوزارة ونائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ للإتحاد الوطنى عمال ليبيا ورئيس نقابة معلمي طرابلس ونائب رئيس نقابة معلمي طرابلس ومدير مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا.

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