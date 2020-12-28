لجنة مكافحة كورونا بالحكومة المؤقتة توقف استقبال مطار الرحلات التي تنقل أجانب بمطار بنينا

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة المؤقتة، أمس الاثنين، وقف اسقبال مطار بنينا الدولي لجميع الرحلات الجوية التي تحمل أجانب واقتصار عمل المطار على الرحلات التي تقل ليبيين فقط.

وبينت اللجنة في كتاب لها أن هذا القرار يأتي بسبب تردي الوضع الوبائي والانتشار السريع للموجة الجديدة من وباء فيروس كورونا في كثير من دول العالم وحرصا على سلامة المواطنين الليبيين.

كما أكدت اللجنة على ضرورة التشديد والتدقيق في فحوصات البي سي آر “PCR”.

ودعا القرار إلى ضرورة الالتزام اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الطبية بشأن حركة نقل المسافرين جوا.

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