«صنع الله»: ناقشنا وضع العاملين في شركة الخليج العربي للنفط

عقد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، وبين رئيس اتحاد المستخدمين بشركة الخليج العربي للنفط، الإثنين، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق- نقلا عن بيان صادر عن شركة الخليج العربي للنفط.

وبحسب البيان الصادر عن شركة “الخليج العربي”، فإن الاجتماع ناقش وضع العاملين بشركة الخليج العربي للنفط.

وزعم البيان، أن رئيس الموسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعمه للعاملين بشركة الخليج العربي، متطرقا للصعوبات والمشاكل التى يواجهونها.

وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره لكافة العاملين لما يبذلونه من جهد في الشركة والقطاع، لافتا إلى أن مؤسسة النفط تثمن دور العاملين في الرقي بالشركة بصفة خاصة وقطاع النفط بصفة عامة، على حد زعم البيان.