«الروياتي»: أمريكا كانت من أكبر الدول المتواطئة في العملية الحربية بليبيا

زعم أحمد الروياتي، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بـوصفه ”محلل سياسي”، أن “الولايات المتحدة كانت أحد أكبر الدول المتواطئة في العملية الحربية في ليبيا، قبل أن يتراجع دورها مع ظهور الدب الروسي في المعادلة السياسية”، على حد قوله.

وادعى “الروياتي” ، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “فبراير”، الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، أن عام 2020 هو عام العمل والتجاذب السياسي بين الأطراف الليبية الليبية، والأطراف الدولية، والتي انتهت اليوم إلى جمود نسبي في العملية السياسية وحراك محمود في كثير من الأطراف الدولية وآخرها مصر التي زارت ليبيا بالأمس”، بحسب كلامه .

وواصل مزاعمه قائلًا: ” أرفض تحميل الأجنبي جل المشاكل الحاصلة في ليبيا”، معقبًا فمسألة تقسيم ليبيا والتعامل مع القضية الليبية وفق مفهوم الأقاليم القديمة والتاريخية، هذا الموضوع لم تأت به البعثة الأممية ولكنها تماهت معه”. على حد قوله.

وأوضح “الروياتي” ، أنه “منذ تحررت ليبيا في 2011 وأصبح هناك حرية رأي بشكل كبير، استعمرت بشكل سيئ من الكثير من الشخصيات والتيارات، وتم التأصيل لهذا الموضوع منذ ذلك التاريخ، ولا ننسى مشروع الزبير السنوني في المنطقة الشرقية الذي خرج بمفهوم الفيدرالية هناك، ومشروع الجضران وإقفاله للنفط وسوق له حينها الكثير من جماعة برقة”، وفقًا لكلامه.