اللجنة القانونية التابعة للملتقى الحوار السياسي بحثت القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات

تونس 29 ديسمبر 2020 (وال)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإثنين، عن عقد اجتماع الثاني للجنة القانونية التابعة للملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت البعثة الأممية – في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك – إنه متابعتًا لأعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، عقدت البعثة الاجتماع الثاني للجنة القانونية عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة بالإنابة ستيفاني وليامز، تمحور حول القواعد التشريعية والقانونية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشارت البعثة إلى أنه تم خلال الاجتماع استضافة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الذي استعرض إجراءات بناء القدرات في المفوضية كجزء من التحضيرات الفنية الضرورية، لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المخطط إجرائه في 24 ديسمبر 2021، بناء على التشريعات الانتخابية التي ستُقر خلال الفترة المقبلة. (وال- تونس) ر ت

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