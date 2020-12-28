إنشاء مركب رياضي وملاعب مفتوحة في مصراتة

بحث عميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء المجلس البلدي مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، دعم الأندية الرياضية بمدينة مصراتة-حسب ما أوردته اللجنة الإعلامية للمجلس البلدي.

وتناول الاجتماع الذي التئم بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، خطوات إنشاء مركب رياضي يحتوي على ملاعب لكرة القدم الخماسية، وعدة ملاعب مفتوحة للألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى مشاريع أخرى تخدم جانب الشباب والرياضة في بلدية مصراتة.

و وجه عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة -في ختام الاجتماع- دعوة رسمية لرئيس الهيئة لزيارة مدينة مصراتة في منتصف شهر يناير المقبل، للبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية لمشاريع الشباب والرياضة داخل نطاق البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية