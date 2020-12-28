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إنشاء مركب رياضي وملاعب مفتوحة في مصراتة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عميد بلدية مصراتة وعدد من أعضاء المجلس البلدي مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق، دعم الأندية الرياضية بمدينة مصراتة-حسب ما أوردته اللجنة الإعلامية للمجلس البلدي.

وتناول الاجتماع الذي التئم بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، خطوات إنشاء مركب رياضي يحتوي على ملاعب لكرة القدم الخماسية، وعدة ملاعب مفتوحة للألعاب الجماعية والفردية، إضافة إلى مشاريع أخرى تخدم جانب الشباب والرياضة في بلدية مصراتة.

و وجه عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة -في ختام الاجتماع- دعوة رسمية لرئيس الهيئة لزيارة مدينة مصراتة في منتصف شهر يناير المقبل، للبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية لمشاريع الشباب والرياضة داخل نطاق البلدية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نادي الرياضي ـ جمارك مصراتة ـ

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  • بالطيران علليهم ــنادي الرياضي ـ جمارك مصراتة ـ ادارة بحرية ـ بالطيران علليهم ـ سيارات شاحنات ـ منتزهات ـبالطيران المواصلات

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  • قاله خايف نخسر جنودي عالطاولة السورية

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