 مطلع عام 2021.. المرصد السوري: تركيا تنوي إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن هناك معلومات تؤكد نية تركيا إرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا مطلع عام 2021 القادم، أي بعد أيام من الآن.

وذكر المرصد السوري عبر موقعه الرسمي، أن “تركيا أوقفت منذ منتصف نوفمبر الماضي عودة من تم إرسالهم سابقاً وذلك رغم استمرار مفاوضات الحل السياسي بعد الاتفاق الليبي – الليبي على وقف إطلاق النار”.

جدير بالذكر أن تعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلاً.