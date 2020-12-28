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مصدر أمني تونسي: حجز لوحة فضية مرصّعة بأحجار كريمة مُهرّبة من ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مصدر أمني  تونسي، بأنه على إثر ورود معلومات لدى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة مفادها توسط كهلين أصيلي الجهة في عملية بيع لوحة فنية مجسدة على صفيحة من الفضة ومرصعة بأحجار كريمة يتحوّزها طرف ثالث.

نجح أعوان الفرقة المذكورة بالاشتراك مع الفرقة المركزية الأولى للاستعلام للحرس الوطني بالعوينة في حجز اللوحة بعد كمين محكم نصبوه في انتظار عرضها على الجهات المختصة لتحديد قيمتها، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر لـ”موازييك” التونسية، أنه بعد استشارة النيابتين العموميتين بسوسة 2 و تونس 1 أذنتا بالاحتفاظ بالمظنون فيهم على ذمة الأبحاث وذلك من أجل تكوين وفاق قصد الاتجار بالآثار.

ووفق الأبحاث الأولية، فإن اللوحة المذكورة قد تم تهريبها من القطر الليبي، ويرجّح أن تكون أثرية، وفقا لـ”موازييك”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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