رئيس تسييري بنغازي يتفقد “مشروع الطريقين” -((صور))

وقف “الصقر بوجواري” رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عبر جولة ميدانية، على سير العمل لتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الدائري الخامس ومشروع صيانة الطريق الدائري الثاني من مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى مركز شرطة الفويهات.

رافق رئيس البلدية في جولته، مدير مكتب المشروعات بالبلدية “أسامة الكزة” ورئيس قسم الطرق بمكتب المشروعات بالبلدية “أمين الأريل”، فيما اطلع رئيس المجلس التسييري على سير العمل بهذين المشروعين.

ابتدأت الجولة بمشروع تنفيذ إزدواج الطريق الدائري الخامس الممتد من جزيرة دوران حي السلام “جزيرة الطيارة” وحتى شارع جمال عبدالناصر “طريق الهواري”، حيث أكد “بوجواري” على سرعة إزالة جميع العوائق في مسار هذا المشروع حتى يتسنى فتح جميع المسارات.

كما انتقل الوفد إلى مواقع مشروع صيانة الطريق الدائري الثاني -من مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى مركز شرطة الفويهات- ويهدف المشورع إلى صيانة هذه الطريق التي تعرضت لهبوطات في طبقة الإسفلت بدرجات كبيرة مُنذ عِدة سنوات أثرت على حركة سير المركبات ،وتسببت في تهالك خطوط المياه ، الأمر الذي تطلب معه القيام بالحفر لعدة أمتار وتنفيذ أعمال الردم والدمك طبقاً للمواصفات المقايسات المعتمدة- حسب ما أورده المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية