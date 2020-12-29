رئيس «تسييري بنغازي» يتفقد مشروع الطريقين الدائريين «الثاني والخامس»

قام الصقر بوجواري، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، بجولة ميدانية، لمتابعة سير العمل لتنفيذ مشروع إزدواج الطريق الدائري الخامس ومشروع صيانة الطريق الدائري الثاني من مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى مركز شرطة الفويهات.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية بنغازي على فيسبوك، في بيان أن “رئيس البلدية رافق في جولته، مدير مكتب المشروعات بالبلدية «أسامة الكزة» ورئيس قسم الطرق بمكتب المشروعات بالبلدية «أمين الأريل»، فيما اطلع رئيس المجلس التسييري على سير العمل بهذين المشروعين”.

وشمل البيان، أن الجولة بدأت بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الدائري الخامس الممتد من جزيرة دوران حي السلام “جزيرة الطيارة” وحتى شارع جمال عبدالناصر “طريق الهواري”.

وأكد “بوجواري” على سرعة إزالة جميع العوائق في مسار هذا المشروع حتى يتسنى فتح جميع المسارات، وانتقل الوفد إلى مواقع مشروع صيانة الطريق الدائري الثاني -من مفترق مستشفى طب وجراحة الأطفال إلى مركز شرطة الفويهات-

وختم البيان، أن المشروع يهدف إلى صيانة هذه الطريق التي تعرضت لهبوطات في طبقة الإسفلت بدرجات كبيرة مُنذ عِدة سنوات أثرت على حركة سير المركبات، وتسببت في تهالك خطوط المياه، الأمر الذي تطلب معه القيام بالحفر لعدة أمتار وتنفيذ أعمال الردم والدمك طبقاً للمواصفات المقايسات المعتمدة.