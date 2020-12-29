مصادر: القاهرة حريصة على استخدام الوسائل المتاحة لحل الأزمة الليبية للوصول إلى الانتخابات

نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول مصري تأكيده أمس الاثنين، رفض القاهرة التواصل مع أي ميليشيات مسلحة أو جماعات إرهابية تورطت في أعمال متطرفة، موضحاً أن الدولة المصرية لديها ثوابت محددة في التعاطي مع أطراف النزاع في ليبيا.

وأشار المصدر المصري إلى أن القاهرة تمتلك رؤية محايدة لحل الأزمة الليبية وحريصة على استخدام كافة الأدوات المتاحة لحل الأزمة وصولاً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

و لفت المصدر إلى أن توجه القاهرة نحو إعادة فتح السفارة في طرابلس يهدف بالأساس لخدمة أبناء الشعبين المصري والليبي وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في التنقل، مشيراً إلى وجود نوايا مصرية جادة في منع أي تصعيد عسكري داخل التراب الليبي يدفع البلاد نحو عدم الاستقرار والفوضى، وهو ما سينعكس سلباً على أمن واستقرار دول الجوار الليبي وخاصة مصر.

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