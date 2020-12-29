“بلدية بوسليم” تطلق مشروع رصف المسافة بين طريق المطار ومشروع الهضبة

انطلقت في بلدية بوسليم بمدينة طرابلس، أعمال مشروع ترصيف الطريق الرابط بين طريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي، الذي يعد من المداخل الرئيسية والمهمة لمحلة مشروع الهضبة الزراعي، التابع للبلدية.. ويأتي انطلاق المشروع بعد الانتهاء من أعمال التنظيف ونقل النفايات في الخط المعني.

وأفاد “بلدي بوسليم” في تدوينة له، أن الانطلاقة الفعلية تتم من هذا المشروع لصيانة الطرقات والهبوطات وحل المختنقات، ليشمل هذا العمل بعض التحورات المهمة ومنها إنشاء جزيرة دوران لأربع شوارع أمام شركة أكاكوس للعمليات النفطية وتوسعة الطريق من حولها وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار والتي سيكون منها الامتداد لخدمات الطرق من ناحية مدخل “الرابش” مروراً بالمختنق المائي أمام “مقر الهجرة” وما بعده، فيما يجري العمل حالياً على فتح مسارات جانبية حتي يتسنى للشركة المنفذة العمل بكل سهولة .

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس أن هذه الأعمال جاءت بالتنسيق المباشر بين بلدية بوسليم وشركة أكاكوس للأعمال النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط، التي سعت لتنفيذها، في ظل غياب ميزانية التحول .

وأثنت بلدية بوسليم على كل من سعى لأن ترى هذه الاعمال المشتركة النور بداخل البلدية وطالبت كل المواطنين مستخدمي هذه الطريق والقاطنين بجوارها التعاون قدر المستطاع خدمة للصالح العام .

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