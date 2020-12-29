محلل: مصر لن تضحي باستقرار ليبيا من أجل علاقات طيبة مع تركيا

قال المحلل السياسي محمود المصراتي إن مصر لن تضحي بوحدة واستقرار ليبيا من أجل علاقات طيبة مع تركيا.

وأضاف المصراتي أن مصر لن تستخدم ليبيا كورقة لتحسين اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع تركيا أو أي جهة أخرى، ولن تفرط في المطالب التي دعونا إليها منذ البداية، وعلى رأسها خروج المحتل التركي دون قيد أو شرط، وحل المليشيات المسلحة، والحفاظ على ثمار لقاءات لجنة 5+5 في جنيف.

واعتبر الكاتب أن الأتراك يضربون بعرض الحائط كل ما ينتجه المجتمع الدولي من قرارات باتجاه ليبيا، والدليل على ذلك أن اتفاق 5+5 نص على خروج القوات الأجنبية من الطرفين من ليبيا، في غضون 90 يومًا من التوقيع، لكن بعدها بأيام اجتمع البرلمان التركي، ومدد بقاء قوات بلاده في ليبيا.

واتهم المصراتي الإخوان المسلمين الذين استنجدوا بنظام أردوغان بالتحول إلى عامل رئيسي لوجود ما سماه “المحتل التركي” في المنطقة الغربية بليبيا.

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