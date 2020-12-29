رئيس مجلس النواب يطلع على أوضاع جامعة عمر المختار

استقبل رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بمكتبه في مدينة القبة، عميد جامعة عمر المختار ومسئولين من الجامعة بفروعها في “البيضاء” و”القبة” و”درنة” ، حيث أطلع على أوضاع جامعة عمر المختار وعدد من المشاكل والصعوبات التي تواجهها الجامعة في فروعها بمدينة البيضاء والقبة ودرنة.

وناقش “المستشار” مع عميد الجامعة ومسئوليها، الحلول المقترحة للتغلب على هذه الصعوبات وعدد من المشاريع الخاصة بالجامعة والتي من شأنها دعم العملية التعليمية، حيث وجه رئيس البرلمان بضرورة التعجيل في إنهاء هذه الصعوبات دعماً لسير العملية التعليمية بجامعة عمر المختار-حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي.

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