فنان تركي ينشر صورته حاملا السلاح بمطار معيتيقة

نشر الفنان التركي، إيسات كاباكلي، عبر حسابه في “فيسبوك” صورة شخصية حاملاً بندقية داخل مطار معيتيقة في ليبيا، وذلك بعد مشاركته في إحياء حفل لجنود بلاده، أمس الأحد، تزامناً مع زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى طرابلس.

وكشفت مصادر إعلامية أن أكار حضر – خلال زيارته – حفلاً فنياً في قاعدة معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بحضور عدد من قيادات إخوانية تابعة لحكومة الوفاق.

وحضر الحفل عدد من وزراء حكومة الوفاق، من بينهم وزيرا الدفاع المفوض فتحي باشاغا والداخلية وصلاح الدين النمروش، بالإضافة إلى عدد من الضباط والجنود الأتراك المتواجدين في ليبيا.

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