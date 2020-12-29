دعوة فرنسية للجيش الوطني الليبي بعدم استئناف الأعمال الحربية

ذكرت وكالة فرانس برس أن فرنسا دعت -الاثنين- القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى عدم استئناف الأعمال الحربية وإلى تركيز الجهود على إيجاد حل سياسي.

وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن: “لا حل عسكرياً في ليبيا والأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر، والذي يشمل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة”.

وأضاف المتحدث الفرنسي: “ندعو كل الأطراف الليبية إلى دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021، وفق مقررات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة”.

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