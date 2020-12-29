عبدالسلام الزوبي: «تضحيات رجالنا» أجبرت الأطراف الدولية على الاستماع لمطالبنا

زعم المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» التي تضم أفرادًا مدنيين من مصراتة، أن حكومة الوفاق أصبحت أقوى من ذي قبل، وأن ما وصفه بـ «تضحيات» رجالهم أجبرت الجميع على الاستماع إليهم، على حد قوله.

وادعى «الزوبي»، عبر تغريدة له عبر حسابه على تويتر، بقوله “قضيتنا تنتصر، وأمالنا تتجدد، وأهدافنا بدأت تتحقق، ووطننا يتعافى، الوفاق أقوى من ذي قبل، وصوتنا لم يعد يحتاج لمترجم بعد هذه اللحظات”، بحسب تعبيره.

وواصل المليشياوي التابع لحكومة الوفاق، “فقد تعلَّم القوم لغتنا لأنهم أدركوا أهمية ذلك، فقد أجبرت تضحيات رجالنا كل الأطراف الدولية على الإستماع بجدية لمطالبنا، وبدأت تفي بعهودها لنا”، بحسب ادعائه.