عميد بلدية “كاباو” يزور “المجابرة”.. لرصد مشكلاتها

زار عميد بلدية “كاباو”، منطقة “المجابرة”؛ ضمن الجولات التي باشر القيام بها، فور توليه منصبه.

ورافق عميد البلدية، عدد من أعضاء المجلس البلدي “كاباو”، في الزيارة التي استهدفت الوقوف على مشكلات بلدة “المجابرة”، على أرض الواقع.

وعقد عميد البلدية جلسة مع عدد من المشايخ والأعيان وشباب المنطقة؛ لطرح كل مشكلاتهم؛ من أجل العمل على حلّها في المستقبل.

وشهدت مدينة “كاباو”، مطلع ديسمبر الجاري، مراسم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس البلدي المنتخب حاليًا، بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات بلدية “كاباو”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية