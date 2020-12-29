الوطني لمكافحة الأمراض سبها يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية، أمس الإثنين.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه استقبل 33 عينة، لفحصها من فيروس كورونا، وأظهرت التحاليل المعملية سلبية 24 حالة، فيما تأكد إصابة 9 حالات منها 7 جديدة، حالة مخالطة.

ولفت البيان إلى أن حالات الإصابة توزعت على سبها التي سجلت 5 إصابات منها 4 حالات جديدة وحالة مخالطة.

كما تم تسجيل حالة جديدة في أوباري، وحالتين في هون، وحالة جديدة في الشاطئ.

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