«الصغير»: الاستخفاف والضحك على الليبيين لا ينتهي

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن الاستخفاف والضحك على الليبيين لا ينتهي وذلك بعد تخفيض سعر سلعة معمرة وزيادة ثمن الغذاء.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الاستخفاف والضحك على هذا الشعب لا ينتهي، تخفض في سعر سيارة (سلعة معمرة) وتزيد في ثمن الغذاء (سلعة استهلاكية)”.

وأضاف “يعني التاجر يبيع خمسين سيارة يوميا وفي نفس الوقت يبيع خمسين ألف علبة حليب الربح أضعاف مضاعفة لما كان عليه الحال سابقا”.

وتابع “سلطات غائبة تسمح وتشرع ذلك في بلاد شوارعها مكتظة بالسيارات لدرجة الشلل والوقود فيها من أزمة لأخرى، المؤسف بأن الشعب الضحية يشيد بالجلادين مصاصي الدماء”.

وجاء تعليق حسن الصغير، ردا على حسني بي، الذي أعلن عن تخفيض على سيارات الكيا يصل إلى ‎%‎40 باعتباره وكيلها في ليبيا، فضلا عن أنه هو وكيل ومحتكر سلع أساسية مثل حليب الأطفال.