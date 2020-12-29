“218” تكشف تفاصيل جولة حوار “حاسِمة”.. قيْد الترتيب

رجحت مصادر مطلعة لـ”218″ عودة ملتقى الحوار السياسي للانعقاد في الخامس من شهر يناير المقبل، مشيرة إلى جولة حوارية جديدة يتم الترتيب لها من قبل الجهات الراعية لملتقى الحوار السياسي الليبي.

يُشار إلى أنه بعد اللقاء المباشر، الذي جمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في العاصمة تونس ودام تسعة أيام متواصلة؛ انقطع الاتصال المباشر بين الأعضاء، الذين اكتفوا بالتواصل في الفضاء الإلكتروني المفتوح؛ بسبب صعوبة اللقاء جراء ظروف جائحة “كورونا”.

وذكرت المصادر لـ”218″، يوم أمس، أن أعضاء الملتقى سوف يعودون للالتقاء في جولة جديدة، مطلع الشهر المقبل، للتباحث بشأن عدة نقاط خلافية.

ويبدو الحوار السياسي اليوم في حالة جمود بعد أن وصل الأعضاء إلى نقطة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي المقلَّص إلى ثلاثة مقاعد، ورئيس الحكومة الذي سيكون منفصلاً عن المجلس الرئاسي، بخلاف الشكل الحالي الذي يبدو عليه المجلس الرئاسي، حيث يمارس فائز السراج، صلاحيات رئيس المجلس ورئيس الوزراء معًا.

وتوقعت المصادر المطلعة، وثيقة الصلة بملتقى الحوار السياسي؛ أن تكون الجولة القادمة في تونس، حال انعقادها رسميًا وتحولت إلى أمر واقع؛ حاسمة، وأن تتمخّض عن نتائج بحلول السابع من الشهر القادم.

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