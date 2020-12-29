«المدني»: دعواتكم لـ«المرابطين» في البرد القارص بـ «جبهة بوقرين» ضد تقدم القوات الروسية والسودانية

زعم عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، أنه” في هذا البرد القارص والرياح العاتية هناك رجال مرابطين في جبهة أبوقرين يدافعون عن الأرض والعرض”، على حد قوله.

وواصل «المدني»، مزاعمه عبر حسابه على تويتر، قائلًا؛ إن هؤلاء الرجال “يقفون سدا منيعا أمام تقدّم القوات الروسية والسودانية التي تحتل مدينة سرت الحبيبة”، مردفًا “فلا تبخلوا عليهم بدعواتكم الطيبة.. فاللهم ثبت أقدامهم وقوي يا رب شوكتهم وانصرهم على أعدائهم”، بحسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، كان قد اعترف بتحشيد المليشيات المسلحة في مناطق أبوقرين والشوكة بويرات الحسون”، حسبما نقلت غرفة عمليات سرت والجفرة على “فيسبوك”.

وبحسب “عمليات سرت والجفرة”، الجمعة الماضية فإن المليشيات التي أطلقت عليهم “قوات الجيش والقوات المساندة” بغرفة عمليات سرت والجفرة، تجوب الصحراء الموازية لمناطق أبوقرين مرورا بالوشكة وصولا إلى بويرات الحسون.