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تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا أمس الإثنين، و9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز في بيان الإثنين، إنه تلقى 33 عينة لفحصها من فيروس كورونا، أظهرت سلبية 24 عينة، وإصابة 9 حالات منها 7 جديدة وحالتان مخالطتان.

«مكافحة الأمراض»: 532 إصابة جديدة بـ«كورونا» و773 حالة شفاء

وقال البيان إن حالات الإصابة بالبلدية توزعت على 5 حالات في سبها، منها 4 جديدة، كما سجلت أوباري والشاطئ حالة جديدة لكل منهما، وحالتان جديدتان في هون.  

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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