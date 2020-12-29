تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا في سبها وحالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها، عن تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا أمس الإثنين، و9 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز في بيان الإثنين، إنه تلقى 33 عينة لفحصها من فيروس كورونا، أظهرت سلبية 24 عينة، وإصابة 9 حالات منها 7 جديدة وحالتان مخالطتان.

«مكافحة الأمراض»: 532 إصابة جديدة بـ«كورونا» و773 حالة شفاء

وقال البيان إن حالات الإصابة بالبلدية توزعت على 5 حالات في سبها، منها 4 جديدة، كما سجلت أوباري والشاطئ حالة جديدة لكل منهما، وحالتان جديدتان في هون.

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