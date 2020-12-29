أرصاد ليبيا: طقس مشمس قليلًا ويميل للدفء على أغلب المناطق

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد ليبيا، اليوم الثلاثاء، وخلال الثلاثة الأيام القادمة، طقسًا يميل إلى الاعتدال في درجات الحرارة أثناء فترة النهار على أغلب المناطق مع وجود رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال.

وقالت الأرصاد، إن الطقس في منطقة رأس أجدير، مصراتة، سهل الجفارة وجبل نفوسة، سيكون مشمسًا إلى قليل السحب، تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية مع وجود احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وأضاف، أن الرياح بهذه المنطقة ستكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء يوم الغد إلى شمالية غربية، بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (18-22) مئوية ولا تتجاوز (16) مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضا ملحوظا بداية من مساء يوم الغد.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات، مراده، فتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس مشمسًا إلى قليل الغيوم، والرياح، جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على سهل بنغازي والجبل الأخضر.

أما درجات الحرارة القصوى، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين (19 -22) مئوية، ولا تتجاوز (16) مئوية، على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل زيادة طفيفة غدًا على أغلب المناطق.

وتوقعت الأرصاد، أن يكون الطقس في الجفرة، سبها، غات، غدامس، الحمادة، مشمسًا مع تكاثر السحب يوم الغد على غدامس والحمادة، والرياح، جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى، فمن المتوقع أن تتراوح ما بين (19-24) مئوية وتسجل انخفاض يوم الخميس على غدامس والحمادة.

وتنبأت الأرصاد أن يشهد الطقس، في الكفرة، السرير وتازربو، ظهور بعض السحب العابرة، والرياح، جنوبية شرقية خفيفة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (22 – 24) مئوية.