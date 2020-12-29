السفير الأمريكي للمشري: حريصون على إنجاح مسار الحوار السياسي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” خلال مباحثات مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري على حرص الولايات المتحدة على إنجاح مسار الحوار السياسي، وتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضاف نورلاند الذي التقى المشري أمس الاثنين عبر تقنية الزوم أن وجهات النظر متقاربة في معظم الملفات التي تم التطرق إليها.

وناقش الطرفان التطورات الخاصة بالحوار السياسي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وأكدا حرصَهما على أن يؤدي مسار الحوار في النهاية إلى حالة استقرار دائمة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام.