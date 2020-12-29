مُهرّبة من ليبيا.. تونس: مصادرة لوحة ثمينة مرصّعة بالجواهر

نجح أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بـ”سوسة” التونسية، بالاشتراك مع الفرقة المركزية الأولى للاستعلام للحرس الوطني بالعوينة، في مصادرة لوحة فنية مُجسّدة على صفيحة من الفضة مرصعة بأحجار كريمة يستحوذ عليها طرف ثالث.

وكشفت النتائج الأولية للتحقيقات، أن اللوحة المذكورة قد تم تهريبها من ليبيا، ويُرجّح أن تكون أثرية.

وذكر مصدر أمني لـ”موازييك” أن هذا النجاح الأمني؛ جاء على إثر ورود معلومات لدى الفرقة مفادها توسط كهلين أصيلي الجهة في عملية البيع، حيث تم إعداد كمين محكم، وفي انتظار عرض اللوحة على الجهات المختصة؛ لتحديد قيمتها.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة في “سوسة 2” وتونس 1 أعطتا الإذن باستمرار توقيف المشتبه بهما على ذمة التحقيقات، في الاتهامات بالمتاجرة بالآثار.

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