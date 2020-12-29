الشرطة الزراعية تضبط آليتين للتسوية تزيل الغابات بمنطقة القره بوللي

ليبيا – تمكنت الدوريات الأمنية التابعة للشرطة الزراعية من ضبط آليتين للتسوية في غابة الكراوة طريق المصيف جنوب مبنى البوسنة بمنطقة القره بوللي.

بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تابعته صحيفة المرصد أكد أن الآليتين كانتا تمارسان أعمال تسوية داخل أرض الغابة العامة على طول 6 هكتارات ترافقها سيارة عسكرية ىأسلحة وقاذف أر بي جي مؤكدًا حجز الآليات الـ3 والتحفظ عليها في مكان آمن.

وأضاف البيان أن دوريات الشرطة الزراعية بفرع تاجوراء القره بوللي ومركز القره بوللي ومديرية أمن القره بوللي وقوة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اتخذت إجراءات الاستدلال بالواقعة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية