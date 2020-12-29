صنع الله يوجه بتأمين آبار شركة نفوسة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

وجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالعمل على تامين آبار شركة نفوسه والمحافظة عليها وخاصة تلك التي تحتاج الى تامين سريع.

وأشاد صنع الله خلال الاجتماع السنوي لشركة نفوسه للعمليات النفطية برئاسة صنع الله وحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالجهود الاستثنائية التي بذلها موظفي شركة نفوسة للعمليات النفطية من أجل الرفع من أداء الشركة والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطنية بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة مضيفا سنعمل على تذليل كافة الصعوبات مع الشريك الأجنبي .

وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط برامج العمل والميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية والبرامج المقترحة لسنة 2021 كما تناول العرض نشاط الصحة والسلامة والبيئة، وهندسة المكامن، وعلوم الارض، والحفر، ومشاريع الهندسة، ونشاط إدارتي المالية والقانونية. إضافة الى استعراض ما ورد في وتقرير هيئة مراقبة الشركة.