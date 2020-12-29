الأرصاد: تميل درجات الحرارة للاعتدال على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على غالبية المناطق خلال فترة النهار، مع رياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الشمال.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و24 درجة مئوية على جميع المناطق.

وعلى رأس اجدير ومصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة سيكون الطقس مشمس إلى قليل السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وعلى الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة سيكون الطقس مشمس إلى قليل الغيوم، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على سهل بنغازي والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

بينما عل ىالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة الطقس مشمس، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

وعلى الكفرة والسرير وتازربو ستكون هناك ظهور لسحب عابرة، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.

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