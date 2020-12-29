مكافحة المؤثرات العقلية: ضبط «عنصر خطير» في تاجوراء يتاجر في أقراص الهلوسة

تمكنت قوات الأمن في تاجوراء من ضبط عنصر خطير يتاجر في أقراص الهلوسة في المنطقة، وبحوزته 12 قرص مخدر.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إن معلومة مصدرية وردت لأحد أعضاء التحري، مفادها وجود شخص ليبي الجنسية يقوم بالاتجار بأقراص الهلوسة على نطاق واسع بمنطقة تاجوراء.

وأضافت الإدارة في بيان اليوم، أنه تم تشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات، فتبين أنه من الاشخاص الخطيرين والمطلوب القبض عليه في عدة وقائع (سرقة بالإكراه – الإيذاء – المشاجرة)، كما أنه مسلح.

وبحسب البيان، تم وضع كمين محكم له، وضبطه متلبساً وبحوزته 12 قرصا من نوع روج، و12 قرصا من نوع XTC، وأدوات تعاطٍ.

واتخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى الجهات المختصة.

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