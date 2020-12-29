شوغالي لبومبيو: سأقاضيك في المحاكم الأميركية لاتهامك لي بالعمالة

ليبيا – طالب الباحث الروسي ماكسيم شوغالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بتوضيح تصريحاته التي تحدث فيها عن الإفراج عن عميلين على صلة بروسيا في ليبيا.

شوغالي المفرج عنه مؤخرا من قبل سلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال في رسالة نشرها رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي ألكسندر مالكيفيتش عبر قناته في تطبيق “تلغرام” للتواصل الاجتماعي تابعتها صحيفة المرصد:” في بيانكم من 15 ديسمبر 2020 أفدتم بأن حكومة ليبيا أفرجت عمن سميتموهما بـ(عميلين) على صلة بروسيا تبين تورطهما في تقويض السياسة الليبية”.

وأضاف بالقول:” أتوجه إليكم كي توضحوا تصريحكم هذا هل كنتم تقصودنني أنا ماكسيم شوغالي وزميلي سامر سويفان الذي قبع معي في السجن الليبي؟ إذا كان الأمر كذلك ولا دراية لي عن مواطنين روس آخرين جرى اعتقالهم ثم أفرج عنهم فأنا أتهمكم بالكذب وأنوي التوجه إلى العدالة الأمريكية لإثبات أنكم قلتم كذبًا” مضيفًا أن السلطات في ليبيا لم توجه له أو لزميله أي اتهامات.

واختتم شوغالي رسالته قائلا:” إذا كنتم تقصدونني أنا وزميلي سامر فسوف أطالب باعتذارات رسمية وإذا لم تجيبوا طلبي هذا فسوف يعني ذلك أنكم شخص غير مسؤول عن كلامه رغم كونكم مسؤولا أميركيا وأنكم إنسان خسيس وجبان وعار على بلادكم”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية