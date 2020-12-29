مؤسسة النفط تبحث ميزانية شركة شمال إفريقيا للعام 2021

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعها السنوي للجمعية العمومية مع شركة شمال افريقيا للاستكشاف الجيوفيزيائي بالمقر الرئيسي لشركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، برئاسة رئيس مجلس الادارة ( رئيس الجمعية العمومية ) مصطفى صنع الله وحضور أعضاء مجلس الادارة (أعضاء الجمعية العمومية)، ابو القاسم شنقير ، وجاد الله العوكلي، والعماري محمد ، والسادة رئيس وأعضاء لجنة ادارة الشركة، الدوكالي سالم، وعيسى عريبي، ومحمد قريميدة، والمدراء العموم والمستشارين بالمؤسسة الوطنية للنفط، و رئيس وأعضاء هيئة المراقبة .

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع استعراض نشاطات الشركة المختلفة خلال العام 2020 ، وبرامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2021 ، بالإضافة إلى مختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال 2021، كما قدّمت هيئة المراقبة تقريرها وقامت بالرد على الملاحظات الواردة به.

وبين صنع الله أن شركة شمال أفريقيا احدى الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط في ليبيا، وتقوم بتقديم خدمات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وتحصيل البيانات الحقلية ومعالجتها للشركات العاملة في ليبيا، وقامت بعدة أعمال بكل حرفية وبتقنيات عالية من خلال خبرتها الطويلة في هذا المجال والتي امتدت امتدت الى حوالي 27 عاماً وبالرغم من شح الميزانيات والظروف الصعبة والتحديات المتمثلة في عدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتشار جائحة كورونا، إلا أن الشركة وبجهود عامليها تحاول العودة الي سابق عملها.

وشدّد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على ضرورة التقيّد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بخصوص جائحة كورونا، كما أوصوا بضرورة الاهتمام بتطوير إمكانيات الشركة التقنية والبشرية من خلال اقتناء المعدات التقنية التي تم تدميرها و التعاقد مع العمالة من ذوي الخبرة حتى تتمكن من تحقيق اهدافها و حصولها على حصة من السوق .