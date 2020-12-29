فرنسا: على جميع الأطراف في ليبيا الامتناع عن ارتكاب أعمال عدائية

ليبيا – طالبت فرنسا كافة الأطراف المتحاربة في ليبيا بالانخراط في العملية السياسية المرعية من قبل الأمم المتحدة والامتناع عن ارتكاب أي أعمال عدائية.

نائب الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أفاد في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد أن لا حل عسكري في ليبيا فالأولوية هي تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه​​​ في الـ23 من أكتوبر الماضي، والذي ينص على رحيل القوات والمرتزقة الأجانب واستكمال العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة.

ودعا المسؤول الفرنسي كافة الأطراف الليبية للعمل على تسمية حكومة جديدة وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر من العام 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية