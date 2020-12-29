معيتيق يجتمع برئيس مجلس التخطيط الوطني

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عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، أحمد معيتيق اجتماعا مع رئيس مجلس التخطيط الوطني، تناول تفعيل مجالس التخطيط في البلديات.

وقال معيتيق، في تغريدة على تويتر، “إن الاجتماع تناول تفعيل مجالس التخطيط فالبلديات والاجراءات المتخذة لتوحيد المؤسسات الحكومية، وما تم اتخاذه بشأن توحيد مخرجات الميزانية العامة للدولة”.

وأوضح معيتيق، أنه تمت مناقشة آليات تنفيذ مشروعات التنمية وتدعيم اللامركزية، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل دور المجلس التخطيط الوطني لممارسة اختصاصاته من خلال تفعيل مجالس التخطيط في البلديات.