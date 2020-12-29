محمد شوبار: رفع انتاج النفط إلى مليون و400 ألف برميل من إنجازات البعثة الأممية

قال المحلل السياسي محمد شوبار، إن “الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقود ملف حل الأزمة السياسية في ليبيا، من خلال إشراف بعثة الأمم المتحدة وعلى رأسها ستيفاني ويليامز التي نتوجه لها بالشكر نتيجة الخطوات الإيجابية التي تحققت وبالخصوص التوصل لوقف دائم لإطلاق النار”، بحسب قوله.

وأضاف «شوبار» من تونس، في مداخلة تلفزيونية عبر “قناة التناصح” الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “البعثة الأممية من خلال وقف إطلاق النار حقنت الكثير من دماء الليبيين وحافظت على الكثير من البنية التحتية والاقتصاد الليبي، وكذلك عودة ضخ النفط فاليوم نتحدث عن مليون و400 ألف برميل يوميًا، وهو من الإنجازات المهمة التي حققتها البعثة الأممية”، وفقًا لكلامه.

وتابع؛ ” اليوم ما تفعله تركيا ومصر وجميع الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي في ليبيا، خصوصًا تلك التي تم ذكرها في كثير من تقارير خبراء الأمم المتحدة؛ هو نتاج حقيقي لما قامت به المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة طوال فترة الـ 5 أشهر الأخيرة”.

وأردف «شوبار»، أن “كل الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي الليبي، أزهقت الكثير من الأرواح، ولحق بليبيا كل هذا الخراب والدمار في كل الدول الليبية، بالتأكيد سيكون لحكومة الوحدة الوطنية شأن يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية المعمول بها في ليبيا”، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ” كل الدول التي تدخلت في الشأن الداخلي الليبي ؛ قامت أطراف محلية بدفع مقابل هذا التدخل، حتى تركيا نفسها” مستطردًا ” بالأمس نتحدث عن احتفالات أمام القوات التركية في مطار معيتيقة، حفلات للرقص والغناء، ومازال الرجال الذين قدموا أنفسهم دفاعًا عن طرابلس لم تجف دمائهم حتى هذه اللحظة، فعيب كبير جدًا أن يحدث ذلك أمام قيادات سياسية كبيرة في طرابلس”. بحسب قوله.

وأكد أن ” تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصى آكار ننظر إليها على أنها تدخل في الشأن الداخلي في ليبيا، وكان من الممكن جدًا أن يكون البيان الذي أصدره «آكار»، على لسان وزير دفاع الوفاق”، معقبًا” نحن من البداية كنا ضد كل هذه الحروب”. على حد قوله.