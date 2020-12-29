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سرت تتجهز لاستقبال قافلة امدادات مرسلة من قيادة الجيش

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تتجهز، بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، لاستقبال قافلة امدادات محملة بعدد كبير من الخدمات الأساسية مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكان المجلس التسييري لبلدية سرت، قد أعلن الإثنين، أن سرت على موعد لاستقبال أول قافلة تحوي امدادات وقود وغاز طهى وسلع تموينية وأدوية ومعدات طبية، مقدمة من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، لافتًا إلى أنها هدية مجانية لأهالي المدينة.

وأوضح، المجلس البلدي سرت، أن القافلة محملة بعدد كبير من الخدمات الأساسية لمدينة سرت، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مراسم لاستقبال القافلة بجزيرة مدخل سرت قرب الحديقة طريق بنغازي الجفرة.

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القوات المسلحة الليبية سرت ليبيا

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