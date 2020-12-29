مكافحة الأمراض: 437 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 338 إصابة جديدة و99 حالة مخالطة من إجمالي 3803 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء ( 649 ) حالة منها 611 حالة في طرابلس فيما توفيت 4 حالات.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى ارتفاع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في ليبيا إلى 99350 حالة منها الحالات النشطة : 27494 والمتعافين : 70412 والوفيات : 1444 حالة.